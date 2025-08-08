Allerta Caldo Piemonte: si alzano le temperature, zero termico a 5mila metri

MeteoWeb

Il caldo è tornato in Piemonte, con un innalzamento delle temperature a tutte le quote e zero termico fino a 4.800-5.000 metri. Le temperature massime vanno anche sopra i +35°C, con minime notturne elevate, fino a +21-23°C, con “notti tropicali e marcato disagio fisico, soprattutto nei contesti urbani“. Sono le previsioni meteorologiche dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), che ha emesso un bollettino per le ondate di calore. Oggi il livello di disagio per il calore è giallo, domani, sabato 9 agosto, sarà arancione e domenica 10 rosso, il massimo, quando le temperature potranno arrivare a +37°C e quella percepita a +40°C.

Il livello di ozono oggi è giallo (sconsigliata l’attività fisica all’aperto) in tutto il Piemonte, tranne che sulle Alpi settentrionali. Domani e dopodomani è previsto arancione (sconsigliata l’attività motoria all’aperto) sul Piemonte centromeridionale e su quello centrosettentrionale, giallo altrove.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.