Allerta Caldo Sardegna, domani temperature elevate: picchi fino a +40°C

Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile-Settore meteo della Regione Sardegna ha diramato un’allerta meteo valida a partire dalle ore 10 alle ore 18 di domani, mercoledì 20 agosto, perché “sono previste temperature massime diffusamente molto elevate (superiori ai +37°C) sulla Sardegna centrale e settentrionale, più localmente sulla Sardegna meridionale. Sono previsti picchi di temperatura massima superiori ai +40°C nelle zone interne settentrionali”, si legge nel bollettino di allerta.

Domani, infatti, “un centro ciclonico in ingresso sulla Francia favorirà l’avvezione di aria calda di origine sub-tropicale sul Mediterraneo occidentale. Su gran parte della Sardegna la temperatura alla quota barica di 850 hPa si attesterà tra 22°C e 24°C”, viene spiegato.

