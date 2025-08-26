Allerta caldo in Sardegna, picchi di oltre +40°C

MeteoWeb

Nuova ondata di caldo in Sardegna, annunciata da un’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale per mercoledì 27 e giovedì 28 agosto: attese temperature minime superiori ai +25°C, una media di +37°C con picchi sino ad oltre +40°C. Dapprima sarà interessato il settore occidentale dell’Isola, in particolare la parte settentrionale, poi la rotazione dei flussi da Ovest determinerà temperature molto elevate sul settore meridionale e orientale. Domani sono previste punte di oltre +40°C sul settore occidentale, giovedì su quello orientale e sul basso Campidano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.