Allerta Caldo: venerdì bollino giallo in 11 città, arancione in 2. Il bollettino

Le temperature torneranno a salire nei prossimi giorni in Italia dopo una lunga fase fresca e caratterizzata dal maltempo. La serie di bollini verdi che ha segnato la fine di luglio e l’inizio di agosto si interromperà domani. Per giovedì 7 agosto, infatti, l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica 4 città con bollino giallo (rischio 1): Bolzano, Firenze, Perugia e Rieti. Venerdì 8 agosto, i capoluoghi in giallo – sui 27 monitorati – salgono a 11 e compaiono anche 2 bollini arancioni. In giallo Bologna, Bolzano, Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. In arancione Firenze e Rieti, dove il livello di rischio passerà a 2, con pericoli per la salute delle persone fragili.

