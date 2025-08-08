Allerta Caldo Veneto: fino all’11 agosto allarme climatico per disagio fisico

MeteoWeb

E’ allerta caldo anche in Veneto. A seguito delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto, emesso da ARPAV in data odierna, in particolare per i giorni 9, 10 e 11 agosto, viene dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico, valido da sabato 9 a lunedì 11 agosto per le zone costiera, pianeggiante continentale e pedemontana, e da domenica 10 a lunedì 11 per le zone montane. Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il numero verde 800 535 535, realizzato in collaborazione con il Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 009.

