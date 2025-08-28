Allerta in Giappone, imponente eruzione del Monte Shinmoe: colonna di cenere di 5,5 km

MeteoWeb

Il Monte Shinmoe, sull’isola principale del Giappone sudoccidentale, Kyushu, ha generato un’eruzione, proiettando una colonna di cenere a 5.500 metri sopra il cratere: è quanto ha riportato l’ufficio locale dell’Agenzia meteorologica giapponese. Secondo l’agenzia, l’eruzione delle 04:53 del mattino ha proiettato materiale vulcanico oltre 5mila metri sopra la cima del vulcano per la prima volta dal 3 luglio. L’agenzia ha mantenuto il livello di allerta 3 su una scala di 5, invitando la popolazione ad astenersi dall’avvicinarsi al cratere nelle prefetture di Miyazaki e Kagoshima.

Il Monte Shinmoe, che si estende tra le 2 prefetture ed è uno dei 50 vulcani attivi costantemente monitorati in Giappone, è entrato in eruzione il 22 giugno per la prima volta da giugno 2018.