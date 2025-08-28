Allerta in Giappone, imponente eruzione del Monte Shinmoe: colonna di cenere di 5,5 km

Nuovo parossismo del Monte Shinmoe, entrato in eruzione il 22 giugno per la prima volta da giugno 2018

MeteoWeb

Il Monte Shinmoe, sull’isola principale del Giappone sudoccidentale, Kyushu, ha generato un’eruzione, proiettando una colonna di cenere a 5.500 metri sopra il cratere: è quanto ha riportato l’ufficio locale dell’Agenzia meteorologica giapponese. Secondo l’agenzia, l’eruzione delle 04:53 del mattino ha proiettato materiale vulcanico oltre 5mila metri sopra la cima del vulcano per la prima volta dal 3 luglio.  L’agenzia ha mantenuto il livello di allerta 3 su una scala di 5, invitando la popolazione ad astenersi dall’avvicinarsi al cratere nelle prefetture di Miyazaki e Kagoshima.

Il Monte Shinmoe, che si estende tra le 2 prefetture ed è uno dei 50 vulcani attivi costantemente monitorati in Giappone, è entrato in eruzione il 22 giugno per la prima volta da giugno 2018.

Ultimi approfondimenti di GEO-VULCANOLOGIA