Allerta Meteo Abruzzo: instabilità in intensificazione con rovesci e fulminazioni tra chietino e frentano

Il passaggio della perturbazione dalle regioni peninsulari verso i Balcani non chiude subito la fase di maltempo: nelle prossime ore il Centro-Sud resterà esposto a una spiccata instabilità, con nubi irregolari, rovesci a tratti intensi e temporali distribuiti a macchia di leopardo. A rendere il quadro più dinamico contribuirà un rinforzo del Maestrale, responsabile anche di un calo termico: i valori rientreranno su medie stagionali, con una sensazione di clima decisamente più gradevole rispetto ai giorni scorsi.

Focus aree più esposte: Abruzzo in prima linea

Il radar evidenzia da alcune ore passaggi convettivi a ripetizione sull’Abruzzo, con celle temporalesche in progressiva intensificazione. I settori chietini risultano al momento fra i più interessati da rovesci frequenti e attività elettrica. In questo contesto sono possibili nubifragi localizzati, raffiche di vento nelle aree di downburst e grandinate di piccola taglia nei nuclei più organizzati.

Indicazioni rapide di prudenza

Limitare gli spostamenti sotto i temporali intensi e tenersi lontani da corsi d’acqua minori e sottopassi.

e tenersi lontani da corsi d’acqua minori e sottopassi. In caso di fulmini , evitare spiagge, crinali e oggetti metallici isolati.

, evitare spiagge, crinali e oggetti metallici isolati. Prestare attenzione a mare e vento: con Maestrale in rinforzo il moto ondoso potrà crescere sui bacini occidentali.

Domenica: pausa meteo e clima più vivibile

Con lo scivolamento del fronte verso levante, la giornata di domenica proporrà un miglioramento temporaneo: schiarite via via più ampie, residua variabilità pomeridiana sulle aree interne e termiche in linea con il periodo. Sarà l’occasione per una parentesi più stabile, utile anche a mitigare i disagi accumulati nelle ultime 24–48 ore.

Nuova fase instabile: timing e aree bersaglio

La tregua avrà vita breve. Già da lunedì 1° settembre è previsto l’ingresso di un nuovo impulso atlantico sul Nord Italia, capace di riattivare precipitazioni e temporali, in primis tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Successivamente, fra martedì 2 e mercoledì 3, il sistema traslerà rapidamente verso il Centro-Sud, riportando rovesci e temporali anche lungo le tirreniche e le interne appenniniche. Possibili ancora fenomeni intensi a scala locale, con tipica distribuzione irregolare degli accumuli.

Che cosa aspettarsi in sintesi

Oggi/sera: instabilità al Centro-Sud , picchi su Abruzzo (chietino) con fulminazioni e rovesci intensi ; Maestrale in rinforzo e temperature in calo .

instabilità al , picchi su (chietino) con e ; in rinforzo e . Domenica: tregua con più sole e clima nella norma .

con più sole e clima . Lunedì–Mercoledì: nuovo fronte al Nord (lunedì), poi rapido transito al Centro-Sud (2–3 settembre) con ulteriori temporali.

Perché questa alternanza?

La circolazione a grande scala resta governata da onde atlantiche mobili: fronti veloci e aria più fresca in quota generano contrasti con masse d’aria ancora calde-umide nei bassi strati, innescando episodi temporaleschi brevi ma incisivi. Fino a quando persisterà questo pattern, il meteo resterà altamente variabile, con finestre soleggiate alternate a passaggi instabili in rapida sequenza.

