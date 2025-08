Allerta Meteo Abruzzo: weekend di violenti temporali e crollo termico

MeteoWeb

Dopo alcuni giorni di tempo stabile e soleggiato che hanno interessato gran parte della Penisola, il meteo è pronto a cambiare nuovamente. Un rapido fronte perturbato si prepara a transitare sull’Italia, portando tra sabato 2 e domenica 3 agosto una fase instabile, soprattutto al Nord e sulle regioni del versante adriatico. Il Centro-Sud, e in particolare l’Abruzzo, vivrà ore di tempo più tranquillo nella giornata di sabato, ma l’arrivo del sistema instabile si farà sentire già entro la sera con i primi segnali di cambiamento.

Sabato 2 agosto: giornata tranquilla ma con qualche nube in più

La giornata di sabato 2 agosto inizierà sotto il segno della stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso sulla gran parte della regione. Nel pomeriggio e in serata non sono da escludere annuvolamenti più consistenti e qualche isolato rovescio, in particolare a ridosso della costa teramana.

Le temperature tenderanno a salire temporaneamente, portandosi su valori leggermente superiori alle medie stagionali, mentre i venti si orienteranno da sud-ovest con rinforzi di Libeccio e possibili episodi di Garbino lungo il versante adriatico. Questo sarà il preludio all’arrivo della perturbazione attesa nella giornata di domenica.

Domenica 3 agosto: temporali diffusi e calo termico

La giornata di domenica 3 agosto sarà decisamente più dinamica. La mattinata sarà caratterizzata da cieli variabili, con alternanza di schiarite e qualche breve piovasco. Dal primo pomeriggio, tuttavia, si assisterà allo sviluppo di temporali sparsi a partire dalle zone interne del Teramano e dell’alto Aquilano. Nel corso delle ore successive i fenomeni tenderanno a estendersi al Pescarese, al Chietino e alle aree del Sangro, per raggiungere anche il Vastese entro sera.

Non sono da escludere fenomeni più intensi, con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento associate. L’instabilità andrà gradualmente attenuandosi dalla tarda serata e nel corso della notte. Le temperature torneranno a calare, riportandosi su valori più consoni al periodo.

Lunedì 4 agosto: ritorno del bel tempo

L’inizio della nuova settimana segnerà un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche. Al mattino qualche addensamento sarà ancora presente sulle zone costiere del Chietino e del Vastese, con possibili brevi rovesci. Nel resto della regione il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Il pomeriggio e la sera saranno caratterizzati da ampie schiarite e solo qualche velatura passeggera, con temperature leggermente inferiori alla media stagionale.

