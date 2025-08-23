Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “in arrivo forti temporali in 3 regioni”

MeteoWeb

Allerta Meteo per precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, che colpiranno nelle prossime ore 3 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 23 agosto 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, l’avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 23/08/25. Fino alla serata di oggi, sabato 23 agosto 2025, si prevedono precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, su Campania, Basilicata e Puglia. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

