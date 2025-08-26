Allerta Meteo, allarme maltempo oggi in 6 regioni: “rischio supercelle, nubifragi e grandine”

MeteoWeb

Allerta Meteo nella giornata odierna per forti piogge concentrate, grandine e forti raffiche di vento, “locali multicelle intense saranno possibili e non si può escludere completamente qualche isolata supercella“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Una lieve ondulazione in quota in spostamento dalle zone nord-occidentali a quelle sud-orientali del dominio interesserà la Penisola determinando parziale instabilità, più accentuata nelle ore pomeridiane tra Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio meridionale e Calabria ionica. Inoltre tra tardo pomeriggio e sera l’avvicinamento di una vasta saccatura atlantica potrà determinare qualche rovescio o breve temporale tra Svizzera, alpi francesi e Valle d’Aosta“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Un livello 1 di pericolosità è stato emesso per Puglia, Molise, Basilicata, Campania, Lazio meridionale e Calabria ionica per forti piogge concentrate, grandine fino a medio diametro e forti raffiche di vento“. Un livello 0 “è stato emesso per le altre zone per la possibilità di qualche isolata pioggia concentrata e sui mari per trombe marine“.

Allerta Meteo aree Livello 1

“Grazie al marcato soleggiamento diurno e l’aria fresca da nord-ovest in quota verrà favorita l’instabilità sulle regioni indicate con il rischio per qualche temporale forte. L’ambiente simulato vede MLCAPE fino a 1000-1200 J/kg associato a DLS fino a 15-20 m/s. Locali multicelle intense saranno possibili e non si può escludere completamente qualche isolata supercella. Saranno probabili locali intense piogge concentrate, forti raffiche di vento e localmente grandine fino a 3-5cm“, conclude PRETEMP.

