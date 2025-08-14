Allerta Meteo, attenzione al forte maltempo di Ferragosto. E nel weekend finisce anche il caldo: temperature in netto calo!

MeteoWeb

Grave escalation del maltempo in queste ore sull’Italia: anche oggi, nella Vigilia di Ferragosto, i temporali si stanno estendendo ed intensificando a gran parte del Paese, con un primo – lieve – calo delle temperature. Ma se per dire addio al caldo bisogna aspettare ancora un paio di giorni, il maltempo si intensificherà bruscamente nelle prossime ore e già domani, venerdì 15 agosto, avremo una delle festività più attese dell’anno letteralmente rovinata dal maltempo, soprattutto nelle Regioni del Centro/Sud che già oggi pomeriggio sono le più colpite dai temporali in atto.

I fenomeni temporaleschi infuriano da giorni, in una settimana che si sta caratterizzando per la spiccata instabilità dopo l’indebolimento dell’anticiclone. Ma i fenomeni più violenti saranno quelli delle prossime ore: stasera, domani e poi tutto il weekend quando il maltempo si concentrerà dapprima al Sud, sabato 16, con piogge alluvionali in Calabria, Sicilia e Campania; poi anche al Centro/Nord domenica 17 quando nel pomeriggio-sera inizierà il netto calo delle temperature che porrà fine a questa fase di caldo, inaugurando un nuovo periodo fresco e perturbato.

Allerta Meteo: attenzione al maltempo di Ferragosto

Attenzione al maltempo di Ferragosto: sconsigliamo di avventurarsi all’aperto, soprattutto in montagna, per escursioni, pic-nic e gite nelle aree a rischio, e cioè in tutte le Regioni del Centro/Sud e sulle Alpi. I fenomeni temporaleschi potranno rivelarsi localmente molto violenti, con vere e proprie alluvioni-lampo o comunque forti nubifragi con raffiche di vento impetuose, oltre i 90km/h. Si tratta di fenomeni distruttivi che provocheranno gravi danni, come già accaduto nei due giorni scorsi localmente soprattutto tra Lazio e Abruzzo.

Previsioni Meteo: l’evoluzione per la prossima settimana

La prossima settimana inizierà con ulteriori temporali pomeridiani quotidiani in tutt’Italia e temperature più gradevoli, già da lunedì 18 ovunque in linea con le medie stagionali. Poi, da mercoledì 20, al Nord arriverà il maltempo più serio, con fresco autunnale e piogge torrenziali. Grande incertezza, invece, su quello che succederà al Sud. Tutti i dettagli nel video:

