Allerta Meteo, “attenzione nel pomeriggio-sera”: ESTOFEX lancia l’allarme alluvioni lampo e grandine

Allerta Meteo per piogge torrenziali con possibili alluvioni lampo, grandinate anche di grandi dimensioni e raffiche di vento intense: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso per le prossime ore, valido dalle 8 di oggi lunedì 18 agosto 2025, alle 8 di domani martedì 19 agosto 2025. In dettaglio, di seguito, le allerte meteo emesse per diverse regioni europee: per la Corsica, alcune parti d’Italia e i Balcani sono previsti livelli 2 e 1 per precipitazioni convettive eccessive, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento convettivo. Per la Spagna orientale è stato emesso un livello 2 per grandine di grandi dimensioni, precipitazioni convettive eccessive e forti raffiche di vento convettivo. Per quanto riguarda invece la Spagna centrale, è previsto un livello 1, principalmente per forti raffiche di vento convettivo.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX segnala condizioni atmosferiche debolmente organizzate in Europa, con scarsi contrasti di pressione e temperatura. Sono presenti varie depressioni in quota: più marcate sulla Russia occidentale e sulla Scandinavia settentrionale, più deboli su Romania e Mar Celtico, tutte in lento spostamento verso Est. Un campo di bassa pressione moderata interessa anche il Mediterraneo centrale. Al contrario, un promontorio subtropicale si estende dal Marocco fino al Mare del Nord, mantenendo condizioni molto calde o addirittura afose in quell’area, mentre su gran parte del continente persiste aria più fresca e secca di origine continentale.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e dettagli

In Italia, tra oggi 18 e domani 19 agosto 2025, la situazione meteo sarà caratterizzata da aria calda ancora presente soprattutto al Centro/Sud e sulle isole maggiori. L’interno del Paese resta piuttosto secco, quindi con scarsa energia per temporali, mentre lungo le coste e sul mare è disponibile molta più umidità, capace di alimentare celle temporalesche anche intense, spiega ESTOFEX. In quota persiste una “capping inversion”, cioè uno strato che tende a bloccare la convezione, ma le correnti di brezza e i moti ascensionali legati al rilievo possono facilmente “romperlo”, favorendo lo sviluppo di temporali dal pomeriggio alla sera. Nelle zone tirreniche e meridionali, in particolare su Corsica, Sud e Centro Italia, l’energia disponibile e un leggero incremento del vento in quota (10-15 m/s) possono consentire la formazione di temporali organizzati, multicellulari o localmente supercellulari. I rischi principali sono piogge torrenziali con possibili alluvioni lampo, grandinate anche di grandi dimensioni e raffiche di vento intense.

