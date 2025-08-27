Allerta Meteo, avviso dell’Aeronautica Militare per l’ex uragano Erin: “piogge eccezionali in 3 regioni”

MeteoWeb

Allerta Meteo per l’arrivo di una forte perturbazione, i resti dell’uragano Erin: sono previsti da oggi e nei prossimi giorni forti temporali in diverse regioni, con quantitativi di precipitazioni che potranno avere anche “carattere di eccezionalità“. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 27 agosto 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, l’avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 del 27/08/25. Nella giornata di oggi, mercoledì 27 agosto 2025, e per tutta la giornata di domani giovedì 28 agosto 2025 persistono: temperature massime fino a 38-39°C sulla Sardegna ;

sulla ; precipitazioni intense e abbondanti, anche temporalesche, su Piemonte e Lombardia con cumulati a carattere di eccezionalità. Si prevedono inoltre per la giornata di domani, giovedì 28 agosto, precipitazioni intense e abbondanti, anche temporalesche: sulla Liguria centro-orientale dove i quantitativi avranno carattere di eccezionalità ;

centro-orientale dove i quantitativi avranno carattere di ; dalla mattinata sulla Toscana ;

; dal pomeriggio su Emilia-Romagna occidentale, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I temporali saranno accompagnati da frequente attivita’ elettrica, possibili grandinate e intense raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: