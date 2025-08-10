Allerta Meteo Liguria, avviso per elevato disagio fisiologico da caldo: massime oltre i +34-35°C

MeteoWeb

La settimana di Ferragosto si apre domani con l’avviso meteo per elevato disagio fisiologico da caldo in Liguria emesso da Arpal. Domani, lunedì 11 agosto, infatti, l’attivazione di deboli venti settentrionali vanifica l’effetto mitigante delle brezze con un ulteriore aumento delle temperature seppur in un contesto meno umido, spiega Arpal. Saranno favoriti episodi di caldo torrido con elevato disagio fisiologico per caldo sulle zone ABC e temperature minime superiori ai +26-27°C su molte località e massime diffusamente oltre i +34-35°C. Moderato disagio fisiologico per caldo sulle zone DE con parziale refrigerio solo durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.