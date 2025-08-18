Allerta Meteo, ciclone ammazza-estate in arrivo dall’Atlantico: forte maltempo e crollo termico al Centro/Nord, ultimi scampoli d’estate al Sud

MeteoWeb

Estate agli sgoccioli e autunno sempre più vicino. In un’estate old style, eccezionalmente piovosa e senza picchi di caldo eccessivo, l’autunno arriva subito dopo Ferragosto nelle Regioni del Nord e su una parte del Centro, proprio come accadeva nel secolo scorso. Ultimi scampoli d’estate, invece, al Sud tra questa e la prossima settimana, con la bella stagione che si prolungherà fino a fine mese, nella norma del clima italiano di 30, 40, 50 anni fa. E’ questa, in estrema sintesi, la proiezione a medio e lungo termine che emerge nelle ultime ore dagli aggiornamenti dei principali modelli meteorologici.

Il caldo dei giorni scorsi è già un lontano ricordo: le temperature sono diminuite esattamente come previsto, tra Ferragosto e sabato 16 al Sud e nella serata di ieri, domenica 17, al Nord, in giorni di forte maltempo con morti e feriti per i fulmini, i temporali (e l’incoscienza) in molte Regioni d’Italia.

Da oggi è tutta un’altra storia per le temperature al Nord, anche se continua l’instabilità con forti temporali pomeridiani in atto. La colonnina di mercurio, però, è tornata in linea con le medie stagionali anche al Nord, e adesso perfettamente nella norma del periodo. Ma un nuovo brusco cambiamento è all’orizzonte: dall’oceano Atlantico, infatti, sta sopraggiungendo un enorme ciclone che a metà settimana si abbatterà sull’Italia, provocando forte maltempo in tutto il Centro/Nord tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto. Le temperature crolleranno ben al di sotto rispetto alle medie stagionali, portando il fresco autunnale, e le piogge saranno torrenziali, pericolose, con tornado e grandinate.

Al Sud, invece, avremo un richiamo caldo pre-frontale proprio tra mercoledì e giovedì mattina, ma sarà avvertito soltanto in Sicilia, Calabria e Puglia: non sarà esagerato, qualche località di Sicilia e Calabria arriverà a +37/+38°C, in quelli che saranno gli ultimi scampoli d’estate al Sud tra questa e la prossima settimana. Durerà poche ore: dal pomeriggio di giovedì le temperature crollano anche al Sud dove nel weekend avremo fresco, instabilità, qualche pioggia e temperature massime ovunque sotto i +30°C. Nuova risalita la prossima settimana, per l’ennesima perturbazione atlantica con connotati tipicamente autunnali in arrivo al Centro/Nord tra 25 e 27 agosto. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Intanto attenzione al forte maltempo dei prossimi giorni al Centro/Nord: dopo il caldo della scorsa settimana, sarà davvero molto pericoloso con temporali furiosi, venti impetuosi, tornado e grandine.

Tutti i dettagli nel video:

