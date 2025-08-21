Allerta Meteo Ciclone Lukas, l’Aeronautica Militare: “forte maltempo fino a domani in 4 regioni”

MeteoWeb

Allerta Meteo per il passaggio della perturbazione ciclonica denominata Lukas, che determinerà ancora forte maltempo, fino a domani, in 4 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 21 agosto 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, l’avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 21/08/25. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: in considerazione del passaggio della perturbazione ciclonica denominata Lukas, persistono nella giornata di oggi, giovedì 21 agosto 2025, e fino alla mattinata di domani, venerdì 22 agosto, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere temporalesco su Toscana, Umbria, Marche e sui settori centro-settentrionali del Lazio. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

