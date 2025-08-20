Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “il Ciclone Lukas avanza, forti temporali in 10 regioni”

MeteoWeb

Allerta Meteo per il passaggio della perturbazione ciclonica denominata Lukas, che, dopo avere colpito il Nord, avanzerà verso le regioni del Centro Italia, determinando forte maltempo. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 20 agosto 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, l’avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 20/08/25. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: in considerazione del passaggio della perturbazione ciclonica denominata Lukas, persistono nella giornata di oggi, mercoledì 20 agosto 2025, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere temporalesco: fino alle prime ore di domani giovedì 21 agosto, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e i settori centrorientale della Liguria e centro-settentrionale della Toscana. Si prevedono inoltre, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere temporalesco: dal pomeriggio di oggi , e fino alla mattinata di domani , su Veneto e Friuli-Venezia Giulia ;

, e fino alla mattinata di , su e ; dalla serata di oggi, e fino alla serata di domani, su Umbria, Marche, e i settori meridionale della Toscana e centro settentrionale del Lazio. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

