Allerta Meteo, “domani supercelle e ondate di temporali”: attenzione in 2 regioni

Allerta Meteo per “il probabile sviluppo di forti temporali tra Liguria e alta Toscana mercoledì 20 agosto, associati principalmente a piogge molto intense e forti raffiche di vento. Numerosi altri temporali interesseranno il resto del Nord, anche se con pericolosità inferiori. La probabilità di grandine di grandi dimensioni è bassa, così come quella di tornado (saranno però possibili trombe marine)“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una tendenza per la giornata di domani. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Un’avvezione di vorticità ciclonica in quota, unita alla formazione di un minimo depressionario in spostamento dalla Sardegna all’Adriatico causerà un’avvezione umida nei bassi strati verso Nord, trasportata da un flusso Sciroccale. In serata transiterà un fronte“, si legge nel bollettino. “L’aumento dell’umidità nei bassi strati causerà un aumento di instabilità latente, mentre i lapse-rates in quota sono previsti rimanere costanti (non ci sarà un’avvezione fredda nella giornata in esame). Sul Mar Ligure sono previsti valori di MU CAPE di circa 3000 J/kg, mentre in Pianura Padana e sul Nord-Est sono previsti valori attorno a 2000 J/kg poco prima del transito del fronte. L’avvezione di vorticità in quota sarà associata ad un intensificazione della ventilazione occidentale in media troposfera, che svilupperà un moderato deep layer shear (15 m/s sul Nord Italia, fino a 25 m/s sul Mar Ligure). Il flusso sciroccale aumenterà i valori di SRH 0-3 km. Tuttavia, il veering del vento è simulato nel layer tra 1 e 2 km di quota: per tale motivo la probabilità di tornado è bassa, così come stimato anche da valori di STP<1. La probabilità di grandine grossa sarà invece limitata dall’assenza di wind shear molto intenso, dall’elevata umidità in atmosfera e dai bassi LFC“.

“Sul Mar Ligure il flusso sciroccale avvetterà per tutto il giorno elevati valori di theta-e, sufficienti a sostenere lo sviluppo di almeno un paio di supercelle intense, dato l’ambiente cinematico. Le supercelle si potranno spostare lungo la costa e interessare poi l’alta Toscana. Sono probabili sia al mattino, che nel pomeriggio-sera. Al passaggio del fronte nel pomeriggio è probabile anche un QLCS. L’elevato CAPE e PW risulterà probabilmente in un’elevata efficienza di precipitazione degli intensi temporali: sono possibili piogge molto intense con accumuli >100 mm/1h. L’elevato carico d’acqua delle nubi convettive, unite a una discreta cinematica, potranno favorire intense raffiche di vento: sono probabili downburst, alcuni dei quali intensi (>120 km/h). I temporali potranno anche produrre grandine di 2-5 cm di diametro associata ai downburst, con elevato potenziale di danno. Lungo le linee di convergenza sono possibili trombe marine che potranno fare landfall, mentre la probabilità di tornado mesociclonici è bassa ed in generale saranno deboli“, sottolinea PRETEMP.

Sul Nord Italia “la situazione è simile, ma con potenziale sia termodinamico che cinematico inferiore. Sono possibili varie ondate di temporali, organizzate prevalentemente come QLCS, ma 2/3 supercelle sono possibili. Anche qua le pericolosità principali saranno associate alle precipitazioni intense e ai downburst. Nella notte tra mercoledì e giovedì potrebbero esserci condizioni più favorevoli per forti temporali sull’alto Adriatico“.

Nel bollettino che verrà pubblicato oggi da PRETEMP “è possibile un upgrade a livello 3 su Liguria/Toscana e a livello 2 su parte del Nord Italia“.

