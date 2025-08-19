Allerta Meteo, ecco la svolta: dal primo pomeriggio cambia tutto | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, martedì 19 agosto 2025, per una nuova fase di maltempo che determinerà temporali, grandine, vento forte, con i primi segnali di cambiamento dal primo pomeriggio, in intensificazione domani. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“I temporali si svilupperanno già da prima, nel pomeriggio, con modalità simili a quelle dei giorni precedenti, specialmente a ridosso delle aree appenniniche ma con interessamento delle coste tirreniche. Con l’avanzata di un centro di bassa pressione da ovest sulla Francia, inizia la recessione del promontorio di alta pressione dalla sera al nord, fenomeno che caratterizzerà però maggiormente il giorno successivo“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello 1 è stato emesso per il versante tirrenico delle regioni centrali, la Liguria e il Piemonte merdionale per rovesci, possibile grandine di piccola/media dimensione e raffiche di vento. Un più ampio livello 0 viene emesso per aree interne di Corsica e Sardegna e per l’intera area alpina per fenomeni simili ma di intensità prevista inferiore. Non si escludono temporali isolati sull’Appennino meridionale“.

Allerta Meteo, al via peggioramento dal primo pomeriggio

“I fenomeni temporaleschi più intensi sono attesi nel primo pomeriggio, in formazione sulle Alpi Occidentali e le regioni centrali, specialmente nel versante tirrenico e nelle aree interne. Qui le condizioni sono favorevoli per rovesci e raffiche di vento (PWAT > 40 mm), con l’apporto costante di aria instabile da parte di flussi umidi dal Mar Tirreno (CAPE diffusamente superiore a 2500 J/Kg sul Tirreno settentrionale e nei settori costieri). Non si escludono trombe marine data l’instabilità elevata negli strati più bassi, nonostante il LLS 0 – 1km rimanga limitato“, prosegue PRETEMP.

Al Nord, “con l’intensificazione della ventilazione dal Golfo Ligure e il maggior irraggiamento solare nel pomeriggio, saranno possibili temporali anche fra Liguria e pianura piemontese, dove l’aumento dell’instabilità pone le basi per grandinate di piccole/medie dimensioni e temporali con raffiche di vento. Nella notte fra martedì e mercoledì, sarà possibile un interessamento anche delle aree di pianura di Lombardia ed Emilia occidentale“, conclude PRETEMP.

