Allerta Meteo Emilia-Romagna: burrasca e temporali, anche domani giornata di forte maltempo

MeteoWeb

L’allerta meteo per “temporali, piene dei corsi minori e vento” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani, venerdì 29 agosto 2025. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Nelle prime ore di domani, venerdì 29 agosto, “sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Nei settori collinari e montani centro-orientali interessati dai rovesci non si escludono localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti nel reticolo idrografico minore“, riporta il bollettino. Inoltre sono previsti “venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e pianura orientale. Visto il perdurare del moto ondoso, pur con altezze d’onda al di sotto dei valori di riferimento, non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale, in particolare nei settori costieri ravennati e ferraresi“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.