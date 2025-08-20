Allerta Meteo Emilia-Romagna: la criticità diventa arancione, “fenomeni intensi e persistenti” in arrivo

MeteoWeb

L’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali” si innalza, da gialla ad arancione, in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae, è valido dalle 12 di oggi mercoledì 20 agosto, e per l’intera giornata di domani, giovedì 21 agosto 2025. Di seguito il bollettino completo.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Dalle 12:00 del 20 agosto 2025 Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN. Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RA, FC, RN; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN”. Nella seconda parte della giornata di oggi, mercoledì 20 agosto, “la regione sarà interessata da vari impulsi temporaleschi, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. In particolare sui rilievi i fenomeni risulteranno intensi e persistenti. Le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro occidentale della regione con diffusi superamenti delle soglie 2 e possibili localizzati superamenti della soglia 3“, si legge nel bollettino.

“Si prevedono limitati innalzamenti dei livelli idrometrici sui rilievi bolognesi e romagnoli, con possibili superamenti delle soglie 1. Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti e fenomeni franosi lungo i versanti e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici di rii e torrenti con possibili fenomeni erosivi spondali“.

“Dalle 00:00 del 21 agosto 2025 Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di BO, RA. Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, RA, FC, RN; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“. Nella giornata di domani giovedì 21 agosto “permangono condizioni di instabilità con possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, in particolare sul settore orientale e zone di pianura settentrionali nelle prime ore della notte. Saranno ancora possibili ruscellamenti lungo i versanti e piene dei corsi minori nelle aree interessate dalle precipitazioni, oltre che localizzati fenomeni franosi, anche a seguito delle precipitazioni del giorno precedente. Per la giornata di domani, 21 agosto, si prevede l’esaurimento delle piene nei tratti vallivi dei corsi d’acqua del settore centro occidentale della regione e sulla Romagna con livelli superiori alle soglie 1. Le piogge della giornata precedente produrranno innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore bolognese con possibili superamenti delle soglie 2“, conclude il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.