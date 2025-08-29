Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani attenzione a burrasca e “temporali organizzati anche di forte intensità”

MeteoWeb

L’allerta meteo per “temporali, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani, sabato 30 agosto 2025. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN e per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“. Per la giornata di sabato 30 agosto “sono previsti temporali organizzati anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati più probabili sui rilievi, sulla pianura occidentale e sulla pianura emiliana orientale; fenomeni temporaleschi più isolati, ma localmente intensi, possono interessare anche il resto del territorio“, si legge nel bollettino. “Le precipitazioni sui rilievi potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 1, in particolare sul settore occidentale. Inoltre, nella prima parte della giornata, sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h ) da sud-ovest con rinforzi e raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica“.

