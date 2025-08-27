Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani burrasca e forti temporali, ecco le zone più colpite

MeteoWeb

L’allerta meteo per “temporali e vento” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani, giovedì 28 agosto 2025. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“. Per giovedì 28 agosto, si legge nel bollettino, “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili dal pomeriggio lungo i rilievi centro-occidentali e le pianure più occidentali. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono fenomeni di ruscellamento, frane lungo i versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti nel reticolo idrografico minore. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo tutti i rilievi fino alla fascia pedecollinare“.

