Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani forti temporali, “attenzione nel settore centro-occidentale”

Allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali” in Emilia–Romagna: l’avviso, diramato dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae, è valido per l’intera giornata di domani, mercoledì 20 agosto 2025. Di seguito il bollettino completo.
Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino
Nella giornata di mercoledì 20 agosto “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione“, si legge nel bollettino. “A partire dalla serata, le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro-occidentale, in particolare nei tratti montani, con possibili superamenti della soglia 1. Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti lungo i versanti, localizzati fenomeni franosi e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore, con possibili fenomeni erosivi“.
