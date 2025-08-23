Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani forti temporali, fascia appenninica e costiera nel mirino

MeteoWeb

L’allerta meteo per “temporali” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani, domenica 24 agosto 2025. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di domenica 24 agosto, si legge nel bollettino, “sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, che nelle prime ore del giorno risulteranno più probabili su fascia costiera e nel corso del pomeriggio su fascia appenninica“.

