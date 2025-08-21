Allerta Meteo Emilia-Romagna: nuovo round di temporali nelle prossime ore

L’allerta meteo per “temporali” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae, è valido dalle 12 di oggi giovedì 21 agosto, e per l’intera giornata di domani, venerdì 22 agosto 2025. Di seguito il bollettino completo.
Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino
“Dalle 12:00 del 21 agosto 2025 allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“. Per il pomeriggio-sera di oggi giovedì 21 agosto “permangono condizioni di instabilità con possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sull’intero territorio regionale. Attenuazione dei fenomeni in nottata“, si legge nel bollettino.
“Dalle 00:00 del 22 agosto 2025 VERDE nessuna allerta“. Per la giornata di venerdì 22 agosto “non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento“.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.