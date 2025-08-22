Allerta Meteo Emilia-Romagna: sabato con forti temporali, ecco dove

MeteoWeb

L’allerta meteo per “temporali” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per diversi settori, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani, sabato 23 agosto 2025. Di seguito il bollettino completo.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“. Per la giornata di domani, sabato 23 agosto, “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica e pianura centro-orientale“, si legge nel bollettino. “Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense non si escludono ruscellamenti lungo i versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore e occasionali fenomeni franosi“.

