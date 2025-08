Allerta Meteo Emilia-Romagna: temporali in arrivo, le zone più colpite domani

MeteoWeb

Allerta meteo per temporali in Emilia–Romagna: l’avviso, diramato dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae, è valido per l’intera giornata di domani, sabato 2 agosto 2025. Di seguito il bollettino completo.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO“. Per la giornata di domani, sabato 2 agosto, “sui rilievi centro-occidentali sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità e rapidità di evoluzione, con probabili effetti e danni associati. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di fenomeni localmente intensi anche sul settore centro-orientale“, si legge nel bollettino.

