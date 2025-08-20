Allerta Meteo ESTOFEX: “4 ondate di temporali sull’Italia”, ecco le regioni colpite da supercelle, grandine e tornado

MeteoWeb

Allerta Meteo per 4 ondate di temporali tra oggi e domani, con rischio grandine molto grande, vento forte, piogge intense e persino tornado: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso per le prossime ore, valido dalle 8 di oggi mercoledì 20 agosto 2025, alle 8 di domani giovedì 21 agosto. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per il Nord Italia, Slovenia sudoccidentale e Croazia nordoccidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni o molto grandi, forti piogge, forti raffiche di vento e, in misura minore, per tornado. Livello 1 per la Francia sudorientale, principalmente per forti piogge, grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, forti raffiche di vento. Livello 1 per la Francia centrale, Svizzera, Germania meridionale e Austria, principalmente per forti piogge.

Inoltre, un livello 1 è stato emesso per la Spagna orientale e per il Mar delle Baleari, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello 1 per la Lituania sudorientale e la Bielorussia settentrionale, principalmente per forti raffiche di vento. Infine, un livello 1 è stato emesso per il Caucaso occidentale, principalmente per forti piogge.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e dettagli

Il bollettino ESTOFEX segnala un’allerta di livello 2 per il Nord Italia, la Slovenia sudoccidentale e la Croazia nordoccidentale. I fenomeni attesi sono grandine di grandi o molto grandi dimensioni, piogge intense, raffiche di vento violente e, in misura minore, tornado.

La previsione descrive uno scenario complesso con 4 fasi temporalesche. Una prima ondata di temporali interesserà il Nord Italia al mattino, spostandosi verso Istria e Slovenia. In Liguria sono possibili piogge abbondanti e grandine isolata. Un secondo round di temporali è previsto a metà giornata lungo l’Appennino, con supercelle isolate che potranno raggiungere le pianure e la costa adriatica, capaci di produrre grandine molto grande e forti raffiche.

In serata, una terza fase potrà derivare da temporali in arrivo dalla Francia o in sviluppo sulle Alpi, con rischio di grandine e vento violento in Piemonte e regioni più orientali, poi in movimento verso Slovenia e Croazia. Infine, un quarto round si svilupperà in Liguria durante la notte, propagandosi verso Nord/Est Italia, Slovenia e Croazia. Questi temporali, alimentati da un intenso flusso nei bassi strati, potranno produrre forti piogge, grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento e, se le celle resteranno a contatto col suolo, anche tornado.

