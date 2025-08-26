Allerta Meteo, ESTOFEX avverte: “oggi in Italia forti temporali e grandine, rischio tornado in alcune regioni”

MeteoWeb

Allerta Meteo per parte della penisola italiana, con possibili temporali intensi, grandinate e rischio di trombe d’aria lungo alcune zone costiere: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso per le prossime ore, valido dalle 8 di oggi martedì 26 agosto 2025, alle 8 di domani mercoledì 27 agosto. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per alcune parti dell’Italia, principalmente per precipitazioni convettive eccessive e grandine di grandi dimensioni, e per alcune parti della costa orientale, principalmente per tornado. Livello 1 per alcune parti della Francia, principalmente per precipitazioni convettive eccessive e grandine di grandi dimensioni.

Infine, un livello 1 è stato previsto per alcune parti della Spagna, principalmente per forti raffiche di vento convettivo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e precipitazioni convettive eccessive.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX segnala 3 elementi principali che condizionano il tempo in Europa tra oggi e domani, 26 e 27 agosto. A Nord/Est è presente una vasta depressione atmosferica, mentre a Nord/Ovest delle Isole Britanniche è in azione l’ex uragano Erin, ormai trasformato in ciclone extratropicale. Tra queste due strutture si estende un forte promontorio di alta pressione che parte dall’Algeria e raggiunge il Mare di Norvegia. L’ex uragano ha richiamato aria molto calda e secca dal Nord Africa verso l’Europa centrale, creando un settore caldo marcato, in contrasto con aria polare autunnale a Nord/Est e aria oceanica più fresca da Ovest.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e dettagli

In Italia, tra oggi 26 e domani 27 agosto, la situazione sarà caratterizzata da condizioni favorevoli a temporali sparsi, soprattutto lungo l’Appennino e nelle regioni centro-meridionali. L’aria calda e umida proveniente dal Mediterraneo, unita al riscaldamento diurno e agli effetti orografici, potrà generare celle temporalesche, per lo più isolate o multicellulari. I fenomeni principali attesi sono piogge localmente intense e grandinate di dimensioni anche rilevanti nelle fasi iniziali dei temporali. Lungo la costa adriatica, specie sul medio-basso versante, è segnalato un rischio aggiuntivo di trombe d’aria non organizzate, favorite dalle brezze e dalle convergenze locali sul mare ancora molto caldo. L’energia disponibile per la convezione (CAPE) sarà moderata nell’interno e più elevata sul Mediterraneo occidentale, ma la “cappa” d’aria stabile limiterà lo sviluppo diffuso dei temporali. L’attività calerà in serata, ma qualche fenomeno residuo potrebbe persistere nella notte, soprattutto lungo le coste.

