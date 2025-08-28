Allerta Meteo, ESTOFEX lancia allarme massimo per l’Italia: situazione critica per alcune regioni, ecco le più colpite da fenomeni violenti

MeteoWeb

Pesante Allerta Meteo per piogge intense, raffiche di vento dannose, grandine grossa e tornado: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso per le prossime ore, valido dalle 8 di oggi giovedì 28 agosto 2025, alle 8 di domani venerdì 29 agosto. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per la Francia occidentale, principalmente per raffiche di vento forti e tornado; livello 2 per Catalogna e Mar delle Baleari, principalmente per grandine di grosse dimensioni, forti raffiche di vento e piogge intense; livello 1 per la Spagna nordorientale, principalmente per grandine da grande a molto grande e forti raffiche di vento; livello 1 per Francia nordorientale, Benelux orientale, Germania occidentale e Danimarca, principalmente per grandine di dimensioni leggermente superiori alla norma e forti raffiche di vento.

Un livello 3 è stato emesso per l’Italia settentrionale, principalmente per piogge intense, raffiche di vento dannose, grandine da grande a molto grande e, in minor misura, per i tornado. Inoltre, un livello 2 è stato emesso dal Sud/Est della Francia al Nord Italia, principalmente per grandine da grande a molto grande, raffiche di vento dannose, piogge intense e, in minor misura, per i tornado.

Un livello 2 è stato previsto sull’Austria nordoccidentale, principalmente per grandine da grande a molto grande e forti raffiche di vento; livello 1 per la Germania nordorientale e la Polonia nordoccidentale, principalmente per piogge intense e, in minor misura, per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Infine, un livello 1 è stato emesso per l’Algeria orientale e nell’estremo Ovest della Tunisia per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e dettagli

Il bollettino ESTOFEX indica un’allerta di livello 3 per il Nord Italia, il massimo grado, per il rischio di piogge molto intense, grandine di grandi dimensioni (anche molto grandi), forti raffiche di vento e, in misura minore, tornado. Un’allerta di livello 2 riguarda invece l’area tra la Francia sudorientale e l’Italia settentrionale, sempre per temporali violenti.

La situazione è complessa, evidenzia ESTOFEX: già dal mattino sono previsti numerosi temporali tra la Francia sudorientale e il Nord/Ovest italiano, con possibili grandinate e piogge abbondanti, in particolare lungo il confine italo-svizzero, dove localmente le cumulate di pioggia potrebbero superare i 300 mm entro il pomeriggio.

Nel corso della giornata, in Pianura Padana si formerà una zona di convergenza dei venti: da Est arriveranno correnti umide dall’Adriatico, mentre da sud flussi più secchi dall’Appennino. In quest’area l’atmosfera sarà molto instabile (CAPE 1000–2000 J/kg), con forti contrasti di vento ai vari livelli dell’atmosfera, condizioni che favoriscono temporali organizzati e supercelle.

Questi fenomeni potranno produrre grandine su vasta scala, raffiche di vento dannose e, se i temporali si sviluppassero al suolo, anche un forte tornado. Tuttavia, c’è incertezza tra i modelli, sottolinea ESTOFEX: non tutti prevedono la stessa intensità e localizzazione delle supercelle. Per questo è stata comunque emessa un’allerta di massimo livello, valida fino alla notte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: