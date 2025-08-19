Allerta Meteo ESTOFEX, imminente peggioramento, ecco le zone a rischio nubifragi e grandine | DETTAGLI

MeteoWeb

Allerta Meteo per un pomeriggio-sera di forte maltempo in diverse regioni italiane: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso per le prossime ore, valido dalle 8 di oggi martedì 19 agosto 2025, alle 8 di domani mercoledì 20 agosto 2025. In dettaglio, un livello 3 è emesso per la Spagna orientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per forti raffiche di vento convettivo. Aree di livello 2 e 1 sono riguardano Spagna nordorientale, la Francia meridionale e orientale, parti di Svizzera, Italia, Grecia e Bulgaria, principalmente per grandine di grandi dimensioni, precipitazioni convettive eccessive e, in misura minore, per forti raffiche di vento convettivo.

Infine, un livello 1 è stato emesso per parti di Lettonia, Estonia e Russia nordoccidentale, principalmente per forti raffiche di vento convettivo e, in misura minore, per tornado.

Il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX riporta una vasta depressione in quota, colma di aria polare, che si estende dalla Scandinavia verso Sud/Est. Il suo fronte freddo, entro la fine del periodo previsto, raggiungerà i Paesi Baltici e le coste di Polonia e Germania, portando un primo segnale dell’arrivo di condizioni più autunnali. Più a Sud la situazione è diversa: qui i contrasti di pressione e temperatura sono deboli e l’aria resta molto calda. Due piccole depressioni isolate (“cut-off lows”) si muovono lentamente verso Est, una sopra il Golfo di Biscaglia e l’altra sopra la Romania. Tra queste due aree depressionarie si inserisce una fascia di alta pressione in quota che si estende dal Mediterraneo centrale fino alla Germania e all’Islanda.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e dettagli

Secondo il bollettino ESTOFEX, l’Italia si trova oggi in un’area a rischio temporali intensi. Nel pomeriggio sono attese celle temporalesche sparse, favorite dal riscaldamento diurno e dal sollevamento dell’aria lungo rilievi e brezze costiere. L’energia disponibile (CAPE fino a 1000 J/kg) e un vento moderato in quota (shear 10 m/s) permettono lo sviluppo di temporali singoli e multicellulari, che localmente possono unirsi in sistemi più estesi. I fenomeni principali saranno piogge intense, grandine anche di dimensioni rilevanti nelle fasi iniziali e raffiche di vento forti ma più sporadiche. Le zone più esposte secondo ESTOFEX sono la Corsica e il Centro Italia, dove le circolazioni locali possono innescare facilmente i temporali. In serata l’attività tenderà a diminuire, ma al Nord/Ovest è previsto un sistema temporalesco organizzato (MCS) nelle ore notturne, con rischio di piogge abbondanti, grandine e colpi di vento sul settore alpino e nella Pianura Padana.

