Allerta Meteo, Ferragosto di maltempo: iniziano i primi forti temporali al Centro-Sud, attenzione anche sulle Alpi

La giornata di Ferragosto è iniziata prevalentemente con il sole su gran parte d’Italia ma la situazione sta rapidamente peggiorando con i primi forti temporali pomeridiani che si stanno sviluppando al Centro-Sud. Ad essere colpiti in questo momento sono Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio. I temporali sono ben visibili dalle immagini satellitari, in particolare quelli in Sila che stanno già provocando nubifragi, così come sull’Etna, dove sono in corso le prime forti piogge. Rispetto ai giorni scorsi, oggi i fenomeni sono iniziati in anticipo e, come ampiamente previsto su MeteoWeb, sarà una giornata peggiore rispetto a quella di ieri, con nubifragi e grandinate attese soprattutto in Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata ma anche Lazio e Abruzzo saranno coinvolti dal maltempo.

Colpita dal maltempo anche la Puglia, con cielo coperto nel Salento e nel Golfo di Taranto.

I fenomeni di oggi saranno molto intensi e colpiranno tutto il Centro-Sud e le Alpi.

Oggi è il 5° giorno consecutivo di maltempo e instabilità su gran parte d‘Italia, mentre l’Anticiclone delle Azzorre si sta indebolendo e le temperature stanno lievemente calando da un paio di giorni. La situazione maltempo è destinata a peggiorare ulteriormente nel weekend, soprattutto al Sud mentre domenica 17 agosto i temporali si estenderanno anche al Nord. Da domani, le temperature inizieranno a scendere sensibilmente sulle regioni del Sud grazie ai forti temporali e da domenica anche al Nord.

