Allerta Meteo Francia, fine dell’ondata di caldo: arrivano violenti temporali e piogge intense

L’ondata di calore, iniziata venerdì 8 agosto in Francia, terminerà oggi e sarà seguita da un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Tra domenica notte e lunedì 18 agosto, il clima è stato ancora caldo intorno al Mediterraneo. Météo-France segnala alcune temperature minime registrate questa mattina (valori provvisori): +26,6°C a Cap Béar (Pirenei Orientali); +26,4°C a Perpignan (Pirenei Orientali); +26,0°C a Nizza (Alpi Marittime); +24,6°C sull’Île-du-Levant (Var).

Oggi, il sistema di alta pressione posizionato sulla Francia si sta indebolendo con il passare delle ore. Temporali si stanno sviluppando in Bretagna, e altri arriveranno in serata da sud-ovest, preannunciando una situazione temporalesca più marcata per domani. La giornata è comunque piuttosto soleggiata e ancora calda, anche se le temperature tendono a scendere. Il fumo degli incendi nella Penisola Iberica, unito ai pennacchi di sabbia sahariana che si depositano sulla metà occidentale del Paese, stanno ulteriormente limitando l’aumento delle temperature diurne.

Domani, martedì 19 agosto, le condizioni piovose e tempestose si concentreranno in un’ampia zona sudorientale del Paese, tra il Massiccio Centrale e le Alpi. Entro la fine della giornata si estenderanno verso la Borgogna-Franca Contea. Questi temporali possono essere intensi, accompagnati da raffiche di vento, grandine e, soprattutto, da significativi accumuli di precipitazioni. Altrove, il tempo sarà instabile, in particolare in Bretagna, dove altri temporali potranno produrre accumuli locali significativi.

Di conseguenza, le temperature caleranno significativamente in tutto il Paese, ad eccezione delle regioni a nord della Senna, dove il sole resisterà nonostante una nuvolosità sempre più fitta, con massime che si avvicinano ai +30°C.

Nel sud-ovest del Paese, si prevede che l’ondata di calore sarà paragonabile per intensità e durata a quella dell’agosto 2003, afferma Météo-France.

Mercoledì 20 agosto, sotto l’influenza di un sistema di bassa pressione in movimento sulla Francia occidentale, temporali interesseranno gran parte del Paese, con condizioni meteorologiche localmente violente. Gli accumuli di pioggia potrebbero essere significativi anche nei Paesi Baschi e nella metà orientale del Paese. Solo le regioni vicine al Belgio potranno rimanere asciutte. Le temperature continueranno a scendere, con massime spesso persino inferiori alle medie stagionali.

Giovedì 21, il sistema di bassa pressione si sarà spostato verso est, continuando a produrre significativi accumuli tra l’Alvernia, le Alpi e la Franca Contea. Persiste il vento di tramontana, raggiungendo raffiche di 70km/h. Il tempo rimane asciutto intorno al Mediterraneo. Il rischio di rovesci persiste tra l’Occitania e la Corsica. Dietro il sistema di bassa pressione sulla metà nordoccidentale del Paese, il tempo è spesso insolitamente fresco, ma le schiarite si diffondono con il passare delle ore.