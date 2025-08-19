Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: codice giallo, temporali in arrivo

MeteoWeb

Allerta meteo codice giallo diramato in Friuli-Venezia Giulia per maltempo. Come comunicato dalla Protezione Civile regionale, tra mercoledì e giovedì una depressione si avvicinerà al Nord Italia determinando instabilità sulla regione. In particolare, mercoledì e giovedì saranno possibili rovesci e temporali sparsi, a più riprese, alternati a fasi di tempo migliore. Qualche temporale potrà essere forte su pianura e costa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

