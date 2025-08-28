Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: criticità idrogeologica per temporali oggi e domani

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo per criticità idrogeologica e per temporali valido per oggi e domani. Per il pomeriggio è prevista una nuvolosità variabile con possibili rovesci e temporali locali più probabili tra la pianura e le Prealpi e zone occidentali. Tempo migliore verso Trieste e Isontino. Soffierà Scirocco moderato tra Lignano e Grado e vento moderato o sostenuto da sud in quota. Non si esclude la possibilità che qualche temporale possa essere forte. Per domani sono previsti rovesci e temporali con piogge intense alternati a fasi meno perturbate. I temporali saranno più frequenti sull’area montana, dove le piogge complessivamente potranno essere molto intense. Locali temporali forti saranno possibili su pianura e costa, anche se sulla costa dovrebbe piovere meno che sulle zone interne. Sulla costa e in quota soffierà vento sostenuto da Sud.

