Allerta Meteo gialla in Valle d’Aosta: forti temporali in arrivo

Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso un bollettino di allerta meteo idrogeologica codice giallo valido su tutta la regione. L’allerta è “per precipitazioni temporalesche attese a partire dalla mezzanotte odierna fino al pomeriggio di domani, particolarmente intense” in bassa Valle, con le valli del Monte Rosa e la valle di Champorcher, e sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera (dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per le le valli del Monte Bianco e il Gran San Bernardo). Su tutto il territorio regionale saranno possibili “localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi“. Dal punto di vista meteorologico, “una vasta saccatura apporta correnti instabili verso le Alpi foriera di qualche rovescio in intensificazione nel pomeriggio odierno e associato a locali temporali, anche di moderata intensità, specie in serata con valori maggiori dalle prime ore di domani, giovedì 28 fino a metà giornata e successivamente in attenuazione dal pomeriggio“. Nel corso della giornata di domani, lo zero termico calerà da 4.100 a 3.500 metri, la quota neve da 3.800 a 3.200 metri.

