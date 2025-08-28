Allerta Meteo, il maltempo provocato dall’ex-Uragano Erin flagella il Nord Italia: situazione critica. E scatta l’allarme anche al Centro/Sud

MeteoWeb

Esattamente come previsto, forte maltempo flagella il Nord Italia in questo giovedì 28 agosto a causa dell’ex Uragano Erin che si abbatte sulle isole Britanniche. Piove con valori monsonici nell’alto Piemonte, dove spiccano i 250mm di pioggia già caduti a Cicogna di Cossogno. Molte località hanno già superato i 200mm di pioggia, mentre in città abbiamo 160mm a Verbania e 110mm a Biella. Fa anche freddo, con Torino e Milano che non superano i +20°C in pieno giorno. Ha iniziato a diluviare anche in Lombardia, specie nel varesotto, mentre in Svizzera nel Canton Ticino varie località hanno superato i 200mm di pioggia giornaliera.

La situazione è critica, con allagamenti diffusi, frane, smottamenti e livelli dei corsi d’acqua in pericoloso aumento. Soltanto a vederla dallo Spazio, dai satelliti meteorologici in tempo reale, questa situazione meteo è spettacolare con l’ex Uragano Erin sull’Irlanda, l’aria fredda che affluisce dall’Atlantico e il richiamo caldo-umido prefrontale che innesca violenti temporali tra Francia meridionale e Nord Italia:

Proprio i satelliti meteo in diretta evidenziano come il peggio deve ancora iniziare, con i principali groppi temporaleschi in risalita verso il Nord/ovest nelle prossime ore. E’ confermato l’allarme tornado e grandine in Liguria (stasera), Toscana (domattina) e nel cuore della pianura Padana (nel tardo pomeriggi odi oggi): ci attendiamo fenomeni distruttivi molto pericolosi. E’ una situazione davvero estrema.

Le ultime emissioni del modello Moloch del CNR sono impressionanti in termini di piogge per le prossime ore. Nella serata di oggi cadrà un’altra valanga d’acqua al Nord, con accumuli eccezionali su Alpi e Prealpi tra Piemonte e Lombardia, mentre il maltempo si estenderà al Nord/Est e, appunto, in Liguria:

Ma l’evoluzione meteo è peggiorata soprattutto per la giornata di domani, venerdì 29 agosto, quando si profila uno scenario estremo per la Toscana settentrionale con vere e proprie alluvioni-lampo: oltre 300mm in poche ore tra le province di Massa e Carrara, Lucca, Pisa e Pistoia.

Nel pomeriggio-sera il maltempo inizierà a spostarsi verso Sud, colpendo in pieno Roma e il Lazio, con una squall-line temporalesca nel mar Tirreno tra Sardegna e basso Lazio, mentre continueranno piogge torrenziali al Nord con un brusco, ulteriore, calo delle temperature.

Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 la squall-line temporalesca si sposterà verso la Sicilia, colpendo in pieno Ustica, le isole Eolie e poi sabato mattina lo Stretto di Messina e la Sicilia tirrenica, dove oggi fa molto caldo per l’effetto favonio. A Palermo è addirittura il giorno più caldo dell’anno con +41°C in città, mentre le altre località tirreniche oscillano dai +40°C di San Vito Lo Capo ai +35°C di Capo d’Orlando e Barcellona Pozzo di Gotto, passando per i +37°C di Cefalù. Tutta un’altra storia nel versante jonico, dove Catania e Messina sono ferme a +27°C in pieno giorno con lo scirocco che arriva dal mare. Il richiamo caldo si sente al suolo soltanto dove si attiva il favonio, mentre il vento che proviene dal mare mantiene l’aria fresca e umida in tutte le zone costiere o collinari esposte ai quadranti meridionali. Per questo motivo, per effetto del garbino, fa caldo con +35°C a Chieti e +33°C a Campobasso, anche sulle colline appenniniche del versante Adriatico, tra Abruzzo e Molise.

Ma domani sera cambia tutto: irrompe il fronte freddo della tempesta, dell’ex-Uragano Erin, e arrivano forti temporali che colpiranno sabato 30 tutto il Sud, provocando pesanti alluvioni in Albania. Il maltempo interesserà anche Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Domenica migliora, finalmente, ma resta fresco e ventoso: sarà l’ultimo giorno dell’estate meteorologica, ma con condizioni climatiche già tipicamente autunnali in tutto il Paese.

