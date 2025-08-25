Allerta Meteo, inizia la settimana dell’Uragano Erin: mercoledì inizierà il grande diluvio del Nord, tra venerdì e sabato arriverà anche al Centro/Sud!

MeteoWeb

L’Uragano Erin è arrivato in Europa e si appresta a colpire con grande violenza l’Islanda: quella che inizia oggi sarà una settimana caratterizzata, fino al weekend (compreso), dal forte maltempo provocato da questa tempesta. Seppur ormai declassato a ciclone tropicale, Erin conserva una furia distruttiva con venti ad oltre 200km/h, mareggiate impetuose e piogge torrenziali. E arriverà anche in Italia: inizierà a farsi sentire dal pomeriggio di dopodomani, mercoledì 27 agosto, e alimenterà fenomeni meteo estremi in tutto il Paese fino al fine settimana, l’ultimo del mese di agosto e dell’estate meteorologica 2025.

Gli ultimi aggiornamenti chiariscono tanti dubbi sulla traiettoria e sugli effetti di Erin: stasera inizierà a flagellare l’Islanda, poi si estenderà a Irlanda e Regno Unito, gradualmente a Francia, Spagna e Portogallo e infine a Svizzera e Italia, con piogge alluvionali tra mercoledì sera, giovedì e venerdì su tutto il Nord e sulle Regioni centrali tirreniche. Attenzione a Roma, colpita venerdì sera da un violento nubifragio. Tra venerdì sera e sabato il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud, con forti piogge e temporali in Campania, Calabria, Sicilia (specie nel basso Tirreno), ma anche Abruzzo, Molise e alcune zone della Puglia.

Proprio al Sud, si concluderà così il breve richiamo caldo pre-frontale che nei due giorni precedenti (giovedì e venerdì) farà impennare le temperature su valori elevati, ma senza picchi esagerati. Avremo temperature sui +35°C nelle zone più calde del Sud peninsulare, e a ridosso dei +40°C nelle zone interne di Sardegna e Sicilia in un contesto di forti venti, tanta sabbia del Sahara, nuvolosità diffusa. Uno scenario tipicamente autunnale, nonostante la breve parentesi con alte temperature. Tutti i dettagli nel video:

