Allerta Meteo, Italia assediata dal maltempo: le regioni più colpite da fenomeni intensi | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo per “temporali forti sulle regioni centrali e del medio-alto versante Adriatico“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Il transito di una saccatura nel campo del geopotenziale in quota sarà associato alla lenta evoluzione verso levante di una coppia di minimi barici al suolo: un primo sul Mar Ligure e un secondo sull’Adriatico centro-settentrionale. In tale contesto, un flusso di correnti calde e umide nei bassi strati sarà richiamato dai quadranti meridionali, con trasporto di una massa d’aria subtropicale che interesserà in particolare il settore centro-settentrionale tirrenico e quello del medio e alto Adriatico“, si legge nel bollettino PRETEMP. “La presenza di flussi oscillanti tra SE e SW in associazione all’incremento del gradiente termico, in particolare in prossimità di un sistema frontale legato alla ciclogenesi, renderà il profilo assai instabile grazie all’avvezione fredda attivata dalla circolazione ciclonica in quota. Sulla parte centro-settentrionale tirrenica e delle regioni centrali è stato emesso un livello di pericolosità 2 per piogge abbondanti, grandine di medie o localmente grosse dimensioni e forti raffiche di vento convettive (wet downburst), mentre un livello 1 varrà per fenomeni vorticosi, principalmente trombe marine, ma possibili anche sull’entroterra. Un secondo livello 2 riguarderà le aree del medio e alto Adriatico fino alle coste del Veneto, del Friuli (qui fino all’entroterra) e area costiera dei Balcani settentrionali per piogge abbondanti e forti raffiche di vento convettive (downburst); mentre un livello 1 si stima per grandine di piccole o medie dimensioni e fenomeni vorticosi essenzialmente sul mare e sulle coste“.

Allerta Livello 2 per le regioni tirreniche e centrali

Fin dalla notte “l’attività convettiva sarà molto bene organizzata, sfruttando elevata confluenza superficiale tra flussi caldi e umidi sud-orientali o sud-occidentale e correnti più fresche tra W e NW. Tale confluenza accrescerà lo shear direzionale nei primi 0-2 km, mentre il DLS 0-6 km si attesterà sui 20-25 m/s~ per l’ingresso di un getto sud-occidentale a 300 hPa sui 35-40 m/s“, prosegue PRETEMP. “I sistemi temporaleschi potranno rimanere organizzati più probabilmente in TS QLCS o MCS V-Shaped con convezione estesa fino alle regioni centrali interne, dove sarà alta la probabilità di piogge molto consistenti (PWAT>40 mm); episodi di grandine di medie o localmente grandi dimensioni e wet downburst (WMSI >70). Nella prima parte della notte sono attesi i picchi di shear direzionale, con SCP fino a 6-8 tra Toscana meridionale e Lazio, laddove non si esclude l’innesco di supercelle sulla periferia dei sistemi multicellulari. In concomitanza a CAPE 0-3 km >300 J/kg non si esclude il verificarsi di trombe marine e landspout, ma anche vortici mesociclonici, sebbene a breve percorrenza. Attualmente, la maggiore criticità sembra riguardare le piogge abbondanti/estreme con rischio di flash flood causa fenomeni piovosi persistenti nelle aree interne preappenniniche e subappenniniche tra bassa Toscana, Umbria, alto Lazio e parte dell’Appennino marchigiano“.

Allerta Meteo Livello 2 per medio e alto Adriatico fino alle coste balcaniche

In questa seconda regione “di massima convezione potranno aversi piogge abbondanti e a carattere di nubifragio, anche per il contributo offerto dal lifting orografico (ma solo nella fase iniziale), forti raffiche di vento convettive, grandinate di piccole o medie dimensioni (DLS inferiori rispetto all’area tirrenica e centrale). Le piogge consistenti tenderanno a raggiungere le coste adriatiche della Croazia, mentre qualche sistema complesso (MCS, QLCS) potrà lambire la Romagna e interessare le pianure prospicienti l’Adriatico settentrionale di Veneto e FVG nell’arco della mattinata, in seno a boundary di basso livello tra flussi sud-orientali e nord-orientali forzati dalla chiusura del secondo minimo barico al suolo“, sottolinea PRETEMP. “In ogni caso, l’accoppiata CAPE/Shear appare più severa sulla parte tirrenica e dell’Italia centrale ove sono attesi i fenomeni più rilevanti e persistenti. Anche in questo settore saranno possibili trombe marine, più probabili in corrispondenza dei boundary tra flussi di scirocco e di bora“.

Aree Livello 1

Nelle aree a livello 1 (per piogge intense, grandinate di piccole o medie dimensioni, e raffiche di vento convettive) “gli ambienti saranno simili a quelli prima descritti ma con magnitudine di shear inferiore e quantità di CAPE più contenute, in particolare ove sarà già transitata la struttura frontale del sistema. Rimarrà comunque la possibilità di fenomeni localmente severi sebbene meno estesi e prolungati. Su queste stesse aree non si esclude la possibilità di fenomeni vorticosi, principalmente trombe marine (livello 0)“, conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: