Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare: “attenzione oggi e domani, forte maltempo in 8 regioni”

Allerta Meteo per i resti dell’ex Uragano Erin, che dopo avere martoriato il Nord con piogge torrenziali e venti impetuosi, si spinge sempre più verso il Centro Italia e verso le regioni meridionali del Paese. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 29 agosto 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, l’avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 29/08/25. Per la giornata di oggi, venerdì 29 agosto 2025, persistono precipitazioni intense e a prevalente carattere temporalesco: fino a tarda serata su Lombardia e Friuli-Venezia Giulia ;

e ; fino al pomeriggio di domani, sabato 30 agosto 2025, su Umbria, Lazio meridionale e Campania. Si prevedono inoltre, dalla serata di oggi venerdì 29 agosto 2025 e fino al mattino di domani, sabato 30 agosto 2025 precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, su Levante Ligure, Toscana settentrionale e Molise. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, probabili grandinate e intense raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

