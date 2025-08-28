Allerta Meteo, l’ex Uragano Erin avanza. L’Aeronautica Militare avverte: “forte maltempo in 10 regioni”

MeteoWeb

Allerta Meteo per gli effetti dell’ex Uragano Erin, che sta determinando un’eccezionale ondata di maltempo al Nord: la perturbazione avanzerà sul Paese, spingendosi fino al Sud. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 28 agosto 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, l’avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 28/08/25. Per la giornata di oggi, giovedì 28 agosto 2025, persistono precipitazioni intense, anche temporalesche: fino a tarda sera per Piemonte e Liguria ;

e ; fino al mattino di domani , venerdì 29 agosto, su Veneto e Trentino-Alto Adige ;

, venerdì 29 agosto, su e ; fino al tardo pomeriggio di domani su Friuli-Venezia Giulia e Toscana ;

e ; fino alla tarda serata di domani sulla Lombardia. Si prevedono inoltre, per la giornata di domani, venerdì 29 agosto, precipitazioni intense e a prevalente carattere temporalesco su Umbria e Lazio, in estensione, nel pomeriggio, alla Campania centro-settentrionale e, in serata, nuovamente alla Liguria di levante. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, probabili grandinate e intense raffiche di vento mentre i cumulati di precipitazione raggiungeranno valori di eccezionalità per Piemonte, Lombardia e Liguria“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

