Allerta Meteo, l’ex Uragano Erin in azione sull’Italia: le previsioni regione per regione, “attenzione ai downburst”

“Previsione molto complessa e con incertezza elevata. Si avvicina ulteriormente la perturbazione centrata sulle isole britanniche con un rinforzo della ventilazione meridionale a tutte le quote e l’ingresso di nuclei di vorticità da sud ovest. I parametri convettivi saranno esasperati in alcune aree con rischio di allagamenti, esondazioni, downburst con raffiche superiori ai 90km/h e grandinate. Valori di energia che sul mare raggiungeranno i 2800J/Kg mentre in pianura padana si spingeranno sin sui 2200J/Kg tra Lombardia orientale, medio basso Veneto e Emilia-Romagna“: è quanto rilevano gli esperti di ZenaStormChaser nell’outlook elaborato per la giornata odierna, 28 agosto 2025, caratterizzata da una fase di maltempo estremo determinato dai resti dell’ex Uragano Erin. Di seguito i dettagli regione per regione.

Allerta Meteo per Liguria, Piemonte e Lombardia

“ Liguria : mattinata contraddistinta dalla formazione di un temporale orografico sul savonese, con possibili accumuli over 100-150mm sulla dorsale Beigua/Faiallo e zone retrostanti sino al confine con il basso Piemonte. Attenzione ai possibili allagamenti.

Tra tardo pomeriggio e serata nuclei dal mare sul levante Ligure in rapida evoluzione verso nord est. Massima attenzione ai downburst che potranno manifestarsi al di sotto dei fenomeni temporaleschi.

: contraddistinta dalla formazione di un temporale orografico sul savonese, con possibili accumuli over 100-150mm sulla dorsale Beigua/Faiallo e zone retrostanti sino al confine con il basso Piemonte. Attenzione ai possibili allagamenti. Tra tardo e nuclei dal mare sul levante Ligure in rapida evoluzione verso nord est. Massima attenzione ai che potranno manifestarsi al di sotto dei fenomeni temporaleschi. Piemonte : accumuli importanti sul verbano con possibile rischio idraulico e idrogeologico per accumuli superiori ai 100mm di pioggia, i fenomeni temporaleschi si muoveranno da sud ovest verso nord est sottoforma di autorigenerante sull’alto Piemonte, sono possibili dei nuclei più isolati tra vercellese e novarese, con grandine di piccole dimensioni.

: accumuli importanti sul verbano con possibile rischio idraulico e idrogeologico per accumuli superiori ai 100mm di pioggia, i fenomeni temporaleschi si muoveranno da sud ovest verso nord est sottoforma di autorigenerante sull’alto Piemonte, sono possibili dei nuclei più isolati tra vercellese e novarese, con grandine di piccole dimensioni. Lombardia: Progressione dei fenomeni temporaleschi del Piemonte verso est dal pomeriggio con possibile organizzazione a supercella sui settori orientali della regione (livello 3 emesso solo per il rischio tornadico, per il resto la zona ha gli stessi fenomeni del livello 2)

Sulla Lombardia orientale spirerà un est sud est teso che trasporterà valori di cape (energia disponibile alla convezione) fino a 2200J/Kg. Questo fattore, oltre ad aumentare l’energia in gioco, incrementerà ulteriormente lo shear (variazione di intensità e direzione del vento con la quota) predisponendo l’armosfera a moti vorticosi“.

Allerta Meteo per Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia

“ Emilia-Romagna : La regione con il più alto tasso di incertezza modellistica. Saranno possibili sia fenomeni pomeridiani lungo la linea del Po e leggermente più in basso in base a dove spirerà la ventilazione da sud est nei bassi strati (vedi supercella lombarda) sia lo sfondamento di fenomeni da sud ovest in tarda serata/prime ore di venerdì che dalla Liguria alta Toscana attraverseranno l’Appennino e si potenzieranno incontrando la ventilazione sud orientale su Romagna e medio basse pianure. Attenzione ai downburst !

: La regione con il più alto tasso di incertezza modellistica. Saranno possibili sia fenomeni pomeridiani lungo la linea del Po e leggermente più in basso in base a dove spirerà la ventilazione da sud est nei bassi strati (vedi supercella lombarda) sia lo sfondamento di fenomeni da sud ovest in tarda serata/prime ore di venerdì che dalla Liguria alta Toscana attraverseranno l’Appennino e si potenzieranno incontrando la ventilazione sud orientale su Romagna e medio basse pianure. ! Veneto : L’area più a rischio è quella del medio basso Veneto con possibili downburst e grandinate delle celle in arrivo dalla Lombardia, oltre che tornado (livello 3), sul resto del territorio fenomeni al più moderati. Possibili temporali intensi dopo la mezzanotte (prime ore di venerdì).

: L’area più a rischio è quella del medio basso Veneto con possibili downburst e grandinate delle celle in arrivo dalla Lombardia, oltre che tornado (livello 3), sul resto del territorio fenomeni al più moderati. Possibili temporali intensi dopo la mezzanotte (prime ore di venerdì). Friuli-Venezia Giulia: non sono previste particolari criticità. Attenzione ai fenomeni che potranno manifestarsi dopo la mezzanotte (prime ore di venerdì)“.

Attenzione anche in Toscana

“Possibile passaggio serale sottoforma di MCS con raffiche di downburst molto intense. Le coste potranno essere spazzate da venti di oltre 100km/h visti i parametri convettivi messi in gioco. Cape superiore ai 3000J/Kg, shear 0-6km superiore ai 40kt“, conclude l’outlook di ZenaStormChaser.

