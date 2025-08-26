Allerta Meteo, l’ex Uragano Erin si abbatte sull’Europa: l’Italia tra i Paesi più colpiti da domani, FOCUS con tutti i DETTAGLI sulle zone a rischio

MeteoWeb

Ci siamo. L’ormai ex Uragano Erin è arrivato in Europa e sta colpendo duramente l’Islanda e l’Irlanda con venti impetuosi, mareggiate distruttive e piogge torrenziali. Anche se la tempesta è stata declassata a Ciclone extratropicale, e cioè ha perduto le caratteristiche tecniche tipiche degli uragani-tifoni, il forte maltempo che sta provocando è tipico degli uragani di 3ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, con venti a ridosso dei 200km/h. Non si tratta affatto di una comune tempesta atlantica, ma di un vero e proprio mostro foriero di maltempo estremo.

Intanto ieri s’è concluso il percorso del vero e proprio uragano, quello con caratteristiche tropicali. In estrema sintesi, si tratta di tempeste che nascono su mari caldi (oltre +26–27°C), traggono energia dal calore latente rilasciato dalla condensazione, hanno una struttura simmetrica con un occhio centrale, venti più forti vicino al nucleo e un cuore caldo che si estende in verticale. Al contrario, i cicloni extratropicali si sviluppano in zone temperate, sfruttano i contrasti termici tra masse d’aria calda e fredda, hanno struttura asimmetrica con fronti ben definiti e presentano un cuore freddo. In ogni caso, l’Uragano Erin è durato 13 giorni e ha percorso una traiettoria estremamente vasta dal largo dell’Africa occidentale fino al nord Atlantico europeo, a ridosso di Irlanda e Islanda:

Adesso il suo percorso continua, come ex-uragano appunto, che comunque non ha la genesi e la storia di un normale ciclone extratropicale. Nei prossimi giorni ruoterà tra l’Islanda, l’Irlanda e la Scozia in modo molto lento, lungo tutta questa settimana, alimentando forte maltempo anche in Italia oltre che nelle isole Britanniche, in Francia, Svizzera e Germania. Vediamo i dettagli.

Allerta Meteo: allarme alluvioni al Nord Italia. Venerdì forti temporali anche al Centro, e sabato al Sud

L’Italia sarà uno dei Paesi più colpiti dal maltempo provocato dall’ex Uragano Erin in Europa, in modo particolare per quanto riguarda le piogge torrenziali. Sarà un vero e proprio monsone quello che si abbatterà sul Nord a partire dal pomeriggio di domani, mercoledì 27 agosto, e fino a sabato 30. Al confine tra Piemonte, Svizzera e Lombardia cadranno oltre 500–600mm di pioggia con pesanti conseguenze in termini di dissesto idrogeologico: ci aspettiamo frane, smottamenti, inondazioni e anche rischio di esondazione per fiumi, torrenti e i grandi laghi del Nord/Ovest.

Le mappe dipingono uno scenario davvero critico per colpa del classico “fiume atmosferico” che porterà masse d’aria cariche di umidità dal nord Africa fino alle Alpi, addensando sul versante meridionale dell’arco alpino precipitazioni molto intense e abbondanti. Forti temporali auto-rigeneranti colpiranno anche la Liguria, con violenti nubifragi dalle zone costiere alle aree interne.

I valori atmosferici sono agli estremi proprio per i forti temporali nel mar Tirreno e nel mar Ligure, intorno alla Sardegna, sull’arcipelago Toscano e in Liguria, appunto. E se sulle Alpi le piogge saranno torrenziali, nelle aree più vicine al mare avremo maggiore instabilità con venti impetuosi, tornado, grandine e rain/rate molto più intensi.

Venerdì il maltempo si estenderà anche alle Regioni Centrali tirreniche, con violenti temporali dapprima (al mattino) in Toscana e in Umbria, poi (nel pomeriggio-sera) anche nel Lazio e su Roma. Sabato, infine, il maltempo si estenderà anche al Sud, con un crollo termico dovuto a forti venti di maestrale: l’aria fredda spazzerà via la sabbia del Sahara che avrà accompagnato il richiamo caldo dei due giorni precedenti, come risalita pre-frontale rispetto all’avanzata di Erin dalle isole Britanniche alla Francia.

