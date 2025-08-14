Allerta Meteo Liguria, temporali dal pomeriggio: rischio grandine e downburst

MeteoWeb

Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali su tutte le zone della Liguria (Zone ABCDE) dalle 15:00 di oggi alle 1:00 di domani, venerdì 15 agosto. L’ondata di calore di questi giorni sta facendo accumulare in atmosfera ingenti quantità di energia che mal si conciliano con l’ingresso di aria fredda in quota previsto questo pomeriggio. Dallo scontro di queste masse d’aria con temperature e umidità fortemente contrastanti deriva una instabilità accentuata che, come sempre in presenza di simili condizioni, rende impossibile (nel dettaglio che tutti vorremmo) la previsione di fenomeni meteo “piccoli ma potenzialmente pericolosi” come i temporali.

Tuttavia, dall’analisi delle variabili in gioco e della modellistica meteo, lo scenario più probabile è che, dalla parte centrale della giornata, il cielo generalmente sereno della Liguria lascerà spazio, in corrispondenza dei rilievi montuosi soprattutto del centro ponente, a nubi temporalesche capaci di estendersi fino alla costa e al levante.

Per questo motivo, Arpal ha emanato sulla Liguria l’allerta gialla per temporali dalle 15 di oggi giovedì 14 agosto alle 01 di domani, venerdì 15 agosto.

Laddove si svilupperanno i temporali – che saranno a macchia di leopardo e non sull’intero territorio – le precipitazioni potranno essere intense con formazione di chicchi di grandine nell’ordine di 2-3 centimetri, ma il segnale più evidente sembra essere quello delle raffiche di vento associate ai temporali (downburst), che potranno raggiungere anche i 100km/h in uscita dalle nubi temporalesche; associato al passaggio del temporale è atteso un sensibile, ma temporaneo, calo termico.

Domani, giorno di Ferragosto, la giornata tornerà più stabile, con cieli sereni ovunque e qualche rannuvolamento pomeridiano in corrispondenza dei rilievi; ancora elevato disagio fisiologico da caldo in costa.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

