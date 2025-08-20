Allerta Meteo Liguria: “nuovi temporali forti e persistenti”, criticità arancione prolungata fino a domani

MeteoWeb

ARPAL ha prolungato l’allerta meteo arancione in Liguria sulle zone su BCDE fino alle 3 di giovedì 21 agosto. “Continua la situazione fortemente instabile sulla Liguria. I temporali di ieri sera sono stati innescati dal transito di aria fredda in quota che li ha rapidamente spostati da ovest verso est, determinando precipitazioni orarie dell’ordine di 50-60 mm accompagnate da intensa attività elettrica (vedi immagini allegate)“, spiega l’Agenzia in una nota. “Dalla mattinata è in atto una convergenza fra masse d’aria con caratteristiche differenti fra il nord ovest in uscita dalle valli del savonese e il sud est in risalita dal Tirreno; a partire dalle ore centrali della giornata l’ingresso del libeccio da sud ovest andrà a complicare ulteriormente la predicibilità dello scenario previsionale”.

“Proprio il persistere di tali convergenze (sul centro del mar ligure una intensa struttura precipitativa sta stazionando ininterrottamente dalle ore 10.00) caratterizzerà le prossime ore, favorendo la formazione di nuovi temporali forti e persistenti fra savonese e spezzino“, prosegue ARPAL. “Un ulteriore elemento che potrebbe favorire l’intensificazione dei fenomeni è dato dalla temperatura del mare che, dopo la lunga ondata di calore di ferragosto, presenta un’anomalia termica media di +2C/2.5°C con alcune zone in cui i valori risultano localmente ancora più marcati: il mare si comporta infatti come un serbatoio di energia e vapor acqueo che può alimentare temporali più intensi, persistenti e distruttivi rispetto a quanto atteso in condizioni normali“.

Arpal ha aggiornato pertanto l’allerta meteo odierna come segue:

su BCDE viene prolungata l’Allerta Arancione per temporali fino alle 3 di giovedì 21 agosto; a seguire allerta gialla per temporali fino alle 9. Inoltre dalle 16 di oggi 20 agosto alle 6 di domani 21 agosto criticità arancione sui grandi bacini di C, seguita da criticità gialla.

per temporali fino alle 3 di giovedì 21 agosto; a seguire allerta gialla per temporali fino alle 9. Inoltre dalle 16 di oggi 20 agosto alle 6 di domani 21 agosto criticità arancione sui grandi bacini di C, seguita da criticità gialla. su A permane Allerta Gialla per temporali fino alle 9 di domani

Dalla serata, “un nuovo ingresso di aria fredda in quota contribuirà a spostare le precipitazioni verso est, lasciando instabilità residua – ma con meno energia disponibile – per tutta la giornata di domani“, conclude ARPAL.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

