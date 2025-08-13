Allerta Meteo Lombardia: codice giallo per piogge e temporali

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali fino alla mezzanotte del 15 agosto che riguarda l’intera regione. Per la restante parte della giornata di oggi, mercoledì 13 agosto, “si prevede, tra il pomeriggio e la sera, la possibilità di precipitazioni sparse a ridosso dei rilievi, a carattere di rovescio e temporale, con possibile occasionale sconfinamento anche alla pianura. Si attendono venti deboli in pianura e su Appennino, mentre su Alpi e Prealpi, sotto i 1500 metri, a regime di brezza, con rinforzi dal pomeriggio”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, giovedì 14 agosto, “permane una configurazione di alta pressione in lieve cedimento, che permette infiltrazioni di aria relativamente più fresca in quota. Si prevedono, dalle ore centrali e fino a sera, precipitazioni sparse a ridosso dei rilievi, a carattere di rovescio e temporale, con fenomeni in sconfinamento sparso anche alla pianura e in spostamento Nordest-Sudovest. Si attendono venti inizialmente deboli, con rinforzi dal pomeriggio”, conclude il bollettino.

Allerta meteo anche a Milano

Per Milano, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali dalle ore 12 di domani, giovedì 14 agosto, alla mezzanotte del 15 agosto. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. Durante l’allerta meteo, il Comune invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

