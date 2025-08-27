Allerta Meteo Lombardia, arriva l’ex uragano Erin: allarme rosso per rischio idrogeologico, le aree più colpite

MeteoWeb

In previsione dell’arrivo dei resti dell’ex uragano Erin, il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 27 agosto 2025, un’allerta rossa per rischio idrogeologico, codice giallo per rischio idraulico, per rischio temporali e per rischio vento forte. Per la restante parte della giornata di oggi 27 agosto “sono attesi rovesci o temporali isolati sui rilievi lombardi e sui settori occidentali della regione, più diffusi da metà pomeriggio ed in intensificazione su Piemonte, Ticinese e settori di Nord-Ovest della Lombardia con precipitazioni localmente intense, persistenti nella notte“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani 28 agosto “sono previste precipitazioni forti e diffuse su Alpi e Prealpi già dalla notte, in particolare al confine Nord-occidentale della regione, in estensione nella giornata anche ai rilievi centrali ed orientali e, più sparse ed intermittenti, anche alla Pianura Occidentale e all’Appennino; sono previste precipitazioni più isolate sulla Pianura Orientale. Da metà giornata il progressivo ingresso di aria più fresca in quota andrà infatti ad aumentare la probabilità di rinforzo a carattere temporalesco delle precipitazioni, inizialmente sui settori occidentali della regione e a seguire sui settori centrali ed orientali. Complessivamente sono previste precipitazioni areali tra 100 e 150mm/24 su Laghi e Prealpi Varesine e porzioni occidentali delle aree di Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali; tra 70 e 120 mm/24h sulle aree di Media-Bassa Valtellina e Orobie bergamasche; tra 50 e 100mm/24 sui settori di Valcamonica ed Alta Valtellina; tra 40 e 70 mm/24h sulle aree del Nodo idraulico di Milano e Prealpi Orientali. Saranno possibili picchi locali oltre 200mm/24h sui settori Alpini e Prealpini centro orientali. Inoltre, l’intensificazione dell’attività eolica prevista potrebbe causare raffiche tra i 45 ed i 65 km/h sui settori di Pianura ed Appennino e tra i 65 e 90km/h sulle aree Prealpine contrassegnate da codice giallo per Vento Forte“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.