Allerta Meteo Lombardia: domani temporali dai rilievi alla pianura

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 5 agosto 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Nel corso della seconda parte della giornata di oggi 5 agosto, “non si attendono fenomeni meteorologici significativi, anche se non sono escluse deboli precipitazioni isolate, a carattere di breve rovescio e/o locale temporale in particolare sui rilievi centroorientali. Venti deboli“, si legge nel bollettino.

Per domani, 6 agosto, “si prevedono precipitazioni dalla seconda parte della giornata sparse a ridosso dei rilievi, con interessamento sparso anche della Pianura più probabile verso sera. Anche a carattere di rovescio e temporale. Venti sotto i 1500 metri dai quadranti orientali: inizialmente deboli, dal pomeriggio tendenti a rinforzare, oltre 700 metri a tratti moderati o forti, in particolare su Appennino con velocità medie orarie tra 20 e 35 km/h“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

