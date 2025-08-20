Allerta Meteo Lombardia: forti rovesci e temporali in arrivo, allarme grandine e vento forte

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 20 agosto 2025, un’allerta meteo codice arancione per rischio temporali e codice giallo per rischio idrogeologico. Per la restante parte della giornata di oggi, 20 agosto, “si conferma il transito di rovesci e temporali diffusi, possibili localmente di forte intensità, su Appennino, gran parte della Pianura e parte dei settori prealpini, con maggiore probabilità quelli occidentali” si legge nel bollettino. “La fenomenologia associata più probabile sarà rappresentata da precipitazioni localmente molto forti e cumulate abbondanti; tra bresciano, cremonese e mantovano saranno possibili anche grandinate di piccole-medie dimensioni e raffiche di vento molto forti. A tarda sera rinforzo del vento da est sulla pianura orientale, con raffiche massime fino a 36-50 km/h“.

Per la giornata di domani 21 agosto, “tra la notte e il mattino, sono previste probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Prealpi e Pianura; tra gli scenari di previsione attesi, è presente una moderata probabilità di piogge localmente intense e persistenti sui settori di Pianura centrali e orientali. Nel pomeriggio è attesa la formazione di locali rovesci o temporali sui rilievi, ma con il passare delle ore sarà probabile un marginale interessamento anche dei settori di Pianura. In serata rinforzo del vento da nord in quota sulle Alpi Retiche, ma con raffiche massime fin sul fondovalle della Valchiavenna a 36-50 km/h“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.